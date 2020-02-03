武漢肺炎持續延燒，民眾四處求口罩無門，基隆不少市民抱怨跑了20多家超商都買不到，基隆市長林右昌於3日上午說，此時需要大家共體時艱，而中央已經提高國內口罩的產量，他並呼籲市民勿搶購、囤積口罩，只要夠用就好。（吳康瑋攝）

武漢肺炎持續延燒，民眾四處求口罩無門，基隆不少市民抱怨跑了20多家超商都買不到，基隆市長林右昌於3日上午說，此時需要大家共體時艱，而中央已經提高國內口罩的產量，他並呼籲市民勿搶購、囤積口罩，只要夠用就好。（吳康瑋攝）

武漢肺炎持續延燒，民眾四處求口罩無門，基隆不少市民抱怨跑了20多家超商都買不到，基隆市長林右昌於3日上午說，此時需要大家共體時艱，而中央已經提高國內口罩的產量，他並呼籲市民勿搶購、囤積口罩，只要夠用就好。

林右昌指出，基隆市政府為顧及大家的健康安全，要求洽公民眾和同仁都要量體溫，超過37.5度者便不能進市府大樓，他上午進入市府，也要求警衛一視同仁，並通過體溫測量，才放行進入市府。

對於市民四處奔波都買不到口罩，林右昌則表示，「武漢肺炎」疫情在全世界散播，導致到處都很缺口罩，而國內口罩供量，由中央統一徵集、配送，數量上當然會不夠，而一天最多只能生產2、300萬片口罩，並徵集後優先給醫護人員及公共機關的第一線需求，才會再分配到四大超商及藥局系統。他也指出，剛好前幾日適逢假日，產量減少，目前已再追加生產，但凌晨從中央配送口罩到四大超商後，發現部分的民眾追著配送車走，更連跑多家來搜購，他強調在這種危難時候，需要大家發揮公共道德，此種「鑽漏洞」的行為，是不必要也不應該。

林右昌說，希望大家共體時艱來維護公共利益，中央已在提高國內產量，他請大家不要囤積，不要搶購，只要夠用就好，他強調，前往醫院、自己發燒或是到密閉公共場合，才需配戴口罩，請大家把口罩留給更需要的民眾。

(中時 )