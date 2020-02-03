根據爆料達人 Evan Blass(@evleaks)推文，華為(Huawei)預計在 3 月 26 日在法國巴黎舉辦 P40 系列發表會。在發表會前，包含硬體規格、價格，以及消費者所好奇的相機設計以及相關功能陸續遭到曝光，關心的你不可錯過。

綜合多方網路報導與資訊，在發表會前已提前揭曉的華為 P40 系列相關資訊如下：

一、價格有望比 P30 系列更低

《GSM Arena》報導，華為 P40 售價預計是 600 歐元(約合新台幣20418元)、P40 Pro 預計是 800 歐元(約合新台幣27224元)、P40 Pro Premium 預計則是 1000 歐元(約合新台幣34030元)，對比去年 P30、P30 Pro 各是 800 歐元以及 1000 歐元的價格可說是便宜不少。不過最終價格還是要以華為公佈的資訊為主。

針對華為 P40 系列的價格下滑，報導引述消息人士說法，認為是因為 P40 系列並未採用 Google Mobile Service(GMS)有關，因為 Google 在歐洲針對每部使用 GMS 的手機都收取最高 40 美金的 GMS 費用。第二，華為也期待降低手機費用，來與同期產品三星 Galaxy S20 系列(暫定名稱)競爭。

二、規格與機身顏色

按照目前爆料達人曝光的資訊，華為 P40 正面螢幕預計採用平面玻璃，前置鏡頭採用挖孔(螢幕左上角)方式置放，預計搭載雙前置鏡頭(螢幕開孔為藥丸形)；P40 Pro 預計採用側邊曲面螢幕的設計，而如果有 P40 Pro Premium 版本的話，推估也是採用曲面螢幕。

機身顏色則預計基本有：黑色、金色、銀色、深海藍以及白色等選項，根據知名爆料達人 Evan Blass 的推文，可能還有薄荷綠的選項。機身設計上，從曝光的渲染圖來看，P40 以及 P40 Pro 很可能都移除了 3.5 mm 耳機孔，都採用 USB Type-C 充電連接埠。2019 年 P30 系列中，P30 保留耳機孔、P30 Pro 則是移除耳機孔。從今年的趨勢來看，華為可能在 P40 以及 P40 Pro 都移除了這項設計(P40 Pro Premium 的渲染圖沒有曝光，目前難以推測)。

三、相機依舊是最大賣點之一

自 P20 Pro 率先採用三攝方案後，華為與眾品牌就開始帶動一股多鏡頭的風潮。在 P40 系列中，從目前爆料達人曝光的資訊來看，P40 預計搭載三攝、P40 Pro 以及 P40 Pro Premium 款式則都預計都是五攝方案。根據傳聞，P40 Pro 以及 P40 Pro Premium 款式預計支援 10 倍光學變焦；P40 Pro 預計搭載最高 5200 萬畫素的主鏡頭，預計採用 Sony 定製的感測器，採用 16合一 技術(Quad Quad Bayer)，透過兩次四合一轉換來達到16合一的階段，對於相片畫質預計將帶來提升。

其餘 P40 系列的亮點規格還包含：預計採用已在 Mate 30 系列中使用的 Kirin 990 5G 晶片，可向下相容 4G 網路；P40 Pro 預計搭載 5500 mAh 電池，支援最高 55W 快速充電；螢幕尺寸 P40 預計是 6.1 或是 6.2 吋；P40 Pro 則預計是 6.5~6.7 吋左右，預計都將支援 120Hz 螢幕更新率，對於收看快速移動的影片、玩遊戲、還有平時使用手機看網頁等任務，都會帶來更滑順的顯示效果。

值得一提的是，華為 P40 系列預計將不會採用 GMS 改採 HMS(Huawei Mobile Service)，將是銷售上的一大重點。由於中美貿易戰禁令，2019 年下半年推出的 Mate 30 系列(在台原先僅引進 Mate 30 Pro )成為了華為旗下首款沒有採用 GMS 服務的手機，無法內建 Google 相關服務也沒有 Google Play Store。原本預計引進台灣，但後續華為在台總代理訊崴技術指出因為供貨原因，中止在台銷售的計畫。其中，沒有搭載 GMS 服務不排除也是 Mate 30 Pro 無法成功在台銷售的原因之一。按照當前中美貿易戰以及華為方面的態度，未來華為新手機搭載 GMS 的可能性都不高，這會不會對於其這些新機在台銷售(當然也包含開機、通話時的地點設定是否呈現「台灣」還是「中國台灣」等議題有關)持續造成影響，需要持續觀察。

(中時電子報)