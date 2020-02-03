這一波寒流溫度極低，天晴數日之後，又將出現鋒面天氣轉壞；對有些人來說，低溫與早晚溫差大均會造成血管收縮，使血壓上升，進而增加心臟病和中風急性發作的機會，因此面對可能的氣溫下降，一定要加強保暖。

國民健康署王英偉署長強調，長者、三高及心血管疾病患者，在冬天從起床到外出，保暖是最基本的自我保護行為，適時增添衣服，外出要戴上帽子、口罩、手套及保暖衣物，務必做好禦寒防護措施，以嚴防因低溫及溫差過大促發心血管疾病之發生。

外出除了注意保暖外，如果選擇泡湯驅寒，心血管疾病與年長者，天冷泡湯時易因溫差過大而可能促發心血管疾病，因此，建議泡湯時要結伴同行，勿單獨泡個人池，泡湯勿超過15分鐘、泡湯後勿太快起身、溫度勿超過40℃、避免冷熱水交替，泡湯前後都應喝足水份、以及飲酒或吃大餐後隔1.5小時以上再泡。

此外，在寒流期間，也要避免因天冷而大吃大喝，或是情緒起伏太大，三高患者及心血管疾病患者及長者，除規律服藥、定期回診和飲食控制之外，最重要的是要定期量血壓，並做好血壓監測。

若有心臟病史的人，任何時間都要隨身攜帶病歷卡與緊急用藥以備不時之需。如有出現心臟病的徵兆，像是胸悶、胸痛、手臂疼痛、呼吸困難、噁心、極度疲倦、頭暈等症狀，很有可能是心臟病急性發作，應立即就醫；另要注意中風症狀，記住FAST口訣：臉部(Face)表情不對稱、雙手力氣(Arm)不一樣、或講話(Speech)變得不清楚，有任一症狀，記下時間點（Time）並快快就醫，爭取黃金搶救期。

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(中時電子報)