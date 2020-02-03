警惕！廣州首次在確診病例門把手上測出病毒核酸 提醒：勤洗手

武漢肺炎疫情引發民眾恐慌，網上各種病毒傳播途徑流言太多，真假難以判斷。不過，廣州市疾病預防控制中心在對新型冠狀病毒的疫情監測中發現，在一名確診患者家中門把手上發現了新型冠狀病毒的核酸，這是廣州首次在人體外環境中發現肺炎冠狀病毒，專家提示市民應更注意洗手等個人接觸衛生。

據《廣州日報》報導，廣州市疾病預防控制中心副主任張周斌表示，病毒主要透過飛沫傳播，也可透過接觸傳播，風險主要來自間接接觸，若病毒附著在物體表面，雙手接觸到病毒後進食、揉眼等動作，都可能使自己受感染，民眾應勤洗手。

專家提醒，日常家居細節中，有許多可能造成病毒間接傳播的途徑，容易為人所忽略，如手機螢幕、電腦鍵盤滑鼠、水龍頭等等，都需要日常清潔。

張周斌說，對於普通社區居民，風險更多來自於間接接觸，「如果病毒附著在物體表面，自己的手觸摸到被污染的物體表面後進食、揉眼睛等動作，可能會造成感染。」「在我們近日監測中，對一個病例的防盜門的門把手採樣中也檢出新型冠狀病毒核酸。這提示我們，一定要做好居家清潔工作，勤洗手也是非常重要的。」

家居清潔方面，張周斌介紹，新型冠狀病毒對含氯消毒劑敏感、對熱敏感，但是在不同家居環境和衛生習慣，病毒的存活情況不一樣。在日常家居環境中，家中各種經常觸碰的地方衛生情況常被忽略，造成潛在的間接傳播風險，需要高度重視。

(中時電子報)