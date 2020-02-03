中央流行疫情指揮中心今（3）下午召開嚴重特殊傳染性肺炎記者會，外界關心武漢臺商包機回臺，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這關係到協商問題，任何時候都可能有變化，要顧及留在武漢的臺商最大權益，「這裡不便講得太清楚」，但只要成行，將會嚴格實施全程全人隔離措施。

外傳第一批武漢返臺乘客約200多人，而返臺包機由東方航空執飛，今晚6時辦理登機手續，6時50分起飛，預計晚間9時半飛抵桃園機場，但轉述武漢臺商說法，這班機目前延到晚間8點起飛。對於包機問題，陸委會坦言，這還有很多變數。

針對搭乘專機自武漢回臺的臺商，中央流行疫情指揮中心監測應變官莊人祥解釋，若順利成行，將施行嚴格的班機上座位前後空兩排、下機後在入境時將獨立通過機場發燒篩檢站，若有疑似癥狀則依規定後送就醫，而無癥狀者將依「傳染病防治法」採一人一室隔離檢疫措施。

陳時中指出，檢疫場所以「一人一室」為原則，集中檢疫者不能外出，因此與附近居民不會有接觸，請民眾放心：至於如果臺商有家人想團聚或探病，「在隔離期間這是完全不考慮」。

(工商 )