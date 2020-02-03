美國陸軍正在評估一種名為「猛擊」(SMASH)的智能瞄準鏡，可以計算彈道、風速、預測落點，幾乎可以百發百中。「猛擊」可以安裝在未來的班用自動武器，包括步槍、卡賓槍，以及班用機槍。

軍事網(Military.com)報導，「猛擊」瞄準鏡是以色列「精明射手公司」(Smart Shooter Ltd)所製作，他們在內華達州拉斯維加斯舉行的2020年射手武器展(SHOT Show 2020)期間，得到美國陸軍的關注，有意成為下一代步兵器的配件。

正巧美國陸軍正在計畫更換新槍，下一代小隊武器（NGSW）將採用6.8公釐的子彈，因為現有的5.56公釐子彈遇到殺傷力不足的問題，因此未來美軍的步兵武器將會全面更新，這將是巨大的商機。

目前美軍步兵武器也有各種瞄準具，射手可以看到瞄具裡的十字準線。不過遠距射擊並非瞄在十字線裡那麼簡單，士兵還必須計算子彈飛行的彈道下降，以及風對子彈飛行的影響，比如說M4卡賓槍發射的M855子彈，射擊300碼(274公尺)距離處的目標，會比在0碼處的彈道要低上12.93英寸(約32公分)。這些預測彈道都需要大量計算，才有辦法一擊而中。

Smart Shooter clip

「精明射手」公司代表大衛‧史威茲(Devin Schweiss )，他們的瞄準鏡更像一套戰車射控系統，只是小了很多，多虧了摩爾定律，原本安裝在戰車上的彈道計算機終於變得足夠小，可以安裝在步槍上。

「猛擊」瞄準鏡具有一個自動鎖定的按鈕，該按鈕安裝在武器的護板上。當射手要進行精準射擊時，先從光學鏡觀察目標，然後電腦會將可疑目標以矩形框標定，射手的工作是將目標十字線與矩型框重合，確定一擊必中就可開槍。

史威茲 說，這套系統還有避免無謂開槍的功能，要是瞄準具沒有完成正確對齊，武器不會開火。

被問到這系統會不會妨礙近距離射擊時，史威茲說，只要射手不使用目標鎖定功能，槍支隨時都能擊發，他表示：「學習使用我們的瞄準具只需要五分鐘，很容易上手。」

(中時電子報)