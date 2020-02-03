武漢肺炎風暴持續延燒，台東縣觀光協會結合旅宿業推出長住型「清心養肺來台東」折扣方案，推出以來訂房率爆增，可望在這波旅遊寒中逆勢成長，其中，知本1家溫泉飯店，就推出雙人行15天14夜萬元有找LONG STAY專案，等於1人1天只要300元，已下殺到1.5折。

面對武漢肺炎疫情擴大，觀光產業面臨崩盤，為了在這波寒流中殺出一條血路，台東縣觀光協會結合10多家旅宿業，提供約1000間客房，自即日起至3月底推出「清心養肺來台東」優惠渡假專案，但是不包括228連假。

位於知本溫泉區的高野飯店推出雙人行15天14夜，9999元LONG STAY專案，還享有早餐和泡湯，1人1天只要300元，比原價已經打到1.5折；另外，富野溫泉飯店推出5天4夜雙人行，9888元，且附早晚餐、湯屋、接送、森林遊樂區門票，創下4折的史上新低。

而在鹿野的鹿鳴溫泉酒店也推出7天6夜2人房2萬1998元，比原定價打了2折；另有禾風新棧度假飯店祭出6天5夜2人房9999元，相當於2.9折。

台東縣觀光協會理事長、也是鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭指出，台東地廣人稀，空氣清新，客房也都是獨立空調，大大減少群聚感染的可能性，是防疫兼度假的首選。

她說，17年前的SARS，就有是有許多人到台東度假避難，不少飯店業績逆勢成長，這次武漢肺炎疫情擴大，造成人心惶惶，長住型優惠推出之後，訂房率大增，特別是寒假延長2周，4人房的訂房率也有增加的趨勢。

台東縣觀光協會表示， 推出七天六夜長住型優惠住宿方案的有： 台東鹿鳴溫泉酒店~二人房21998、三人房27497、四人房32996(用自助晚餐享五折＋10％)；娜路彎系列酒店推出~【娜路彎會館】二人房6666、【娜路彎大酒店】二人房16666(加床費用1000含早餐)【娜路彎花園酒店】二人房8888、【娜路彎銀河酒店】二人房9999、【娜路彎銀河行館】二人房7777(入住者皆可享娜路彎大酒店自助式晚餐買一送一的優惠)；凱旋星光酒店二人房每晚1800(3折)、四人房每晚2800(3.5折)，雙人房型為山海麗景房＂四天三夜即可適用；旅人驛站系列~【旅人驛站鐵花文創館】二人房7888、三人房 9888、四人房 11888 (32折)、【鐵花文創二館】二人房7888 、三人房9888、 四人房11888 ( 32折)、【旅人驛站鐵花光點館】二人房 5888、四人房 9888 (32折)、

【旅人驛站中正藏書館】二人房 7888 (21折)、四人房 12888 (3折)、【米豆文旅】二人房6999 (32折)、三人房8999 (35折)、四人房10999 (4折)；北緯二十二度旅宿連鎖推出六折、不含早餐優惠~二人房5999、三人房6999、四人房7999元、

伴手禮八折；晨光藝旅文創旅宿連鎖推出推六折含早餐~二人房5999、三人房 6999、四人房 7999、伴手禮八折。

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(中時 )