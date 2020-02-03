北港朝天宮籌辦除疫息災法會，用宗教安定人心。（資料照片）

武漢肺炎疫情延燒，雲林縣北港朝天宮經擲筊請示媽祖，將於6日起展開為期10天的「武漢肺炎除疫息災梁皇大法會」，法會安排10餘名僧侶誦念藥師懺、梁皇寶懺等經文，希望藉由宗教力量安定人心、解除疾苦，共同度過此次疫情。

北港朝天宮媽祖廟每年元宵節前，依例舉辦3天的上元祈安法會祈求天官賜福，今年針對武漢肺炎疫情，廟方決定擴大舉辦「武漢肺炎除疫息災梁皇大法會」，大法會訂於6日開始為期10天，目前已完成最後籌措事宜。

朝天宮表示，北港媽祖慈悲為懷，曾多次到台灣各地協助消除瘟疫，據史料記載，台南佳里地區在日據時代大正9年（1920年）出現瘟疫，佳里金唐殿迎請北港媽祖共同掃除瘟疫，至今每年金唐殿廟慶，都會邀請北港媽祖前往作客以示感謝。

朝天宮指出，瘟疫即是傳染病，早年醫學不發達，民眾遇到不知名的傳染病無法因應時，大多藉由宗教力量除疫息災同時安定人心，此次武漢肺炎疫情持續延燒，造成人心惶惶，廟方請示媽祖後，決定今年擴大舉辦法會。

佛道合一的朝天宮，以往上元祈安法會主要誦念天上聖母經與金剛經，此次針對武漢肺炎疫情，增加藥師懺、梁皇寶懺等經文，由會常法師主事，偕10餘名僧侶共同誦念，希望藉由宗教力量幫助大家度過此次難關。

(中時 )