台灣獼猴危害農作物， 常令農民咬牙切齒，台東縣政府農業局3日表示，今年輔導農民架設電圍網防害計畫已啟動，最高補助金額仍維持4萬5000元，每個月電費不到50元，第1階段收件截止日是3月25日前，有意申請的農民可洽各鄉鎮市公所。

農業處指出，補助農民架設電圍網防治野生動物危害農作物，今年即將進入第5年，由於前4年推展、執行成果佳，獲得農民好評，今年向中央爭取補助款135萬元，縣長饒慶鈴特別指示農業處編列67萬5000元配合款，補助金額總計202萬5000元，比去年度增加54萬元。

農業處表示，名稱雖然是「防治台灣獼猴危害農作計畫」，其實電圍網不只可以防範台灣獼猴危害，由於電圍網的高度有150公分高，加上3條通電線，其高度可達195公分，而且地下固定鐵入地約20公分，可以防止山豬、野鹿、山羌、野兔等野生動物入侵農作園區。

農業處也強調，今年度2案以上申請聯合架設或緊鄰之前已經有核定架設電圍的農田時，可以共用1個電牧器，電圍網的電流為高電壓低電流，間隔1.5到2.5秒脈衝，不會造成動物或人受傷，碰觸時只有驚嚇及些微的痛感，但農民裝設後要經常巡查有無異物在電牧導線上，以避免漏電的危險，正確使用其每個月電費不到50元。

(中時 )