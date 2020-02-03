網路謠傳武漢肺炎感染病患自行從台大竹東醫院離院假訊息後，新竹地檢署從1月30日晚立即分案啟動偵查，經檢察官翁貫育從速偵辦並向上溯源，在2個工作天內偵結3件3人，並依情節輕重分別提起公訴及為緩起訴處分。

1月30日何姓網友張貼「請注意，竹東有感染者亂跑，台大落跑的，到竹東的請戴口罩，必（避）免感染，這是真的喔」的網路流言，檢方主動透過醫療院所聯繫平台確認為假訊息。

檢察官翁貫育指揮竹東分局偵辦，追查發現在該則訊息前，林姓網友亦有一則「剛剛得知消息～～新竹往來大陸的工程師，已經確認是武漢肺炎，目前隔離在竹東台大」。

另外，陳姓網友張貼「剛剛得知消息～～新竹往來大陸的工程師，已經確認是武漢肺炎，目前隔離在竹東台大」。

翁貫育認有併同偵辦必要，分在1月31日及 2 月3日迅速訊畢3人，偵查終結。考量陳姓網友貼文張貼在有77人的竹東夢公園社區LINE群組，接觸者眾，且該訊息確實衍生何姓網友之假訊息，認應從嚴起訴，

林姓網友貼文有加註「（姑且不論消息正不正確，還是要真的提高警覺）有去竹東台大醫院的，記得戴口罩，消毒工作要做好，提醒大家」等文字，至查獲為止僅有3人回應；何姓網友則目前無業，經濟狀況勉持。

檢方認2人經此偵查程序，均已知散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息的嚴重性，認以支付緩起訴處分金各1萬元為適當，告訴人台大醫院竹東分院亦同意。

新竹地檢署再次呼籲社會大眾，依傳染病防治法第63規定，散播有關傳染病流行疫情之謠言或不實訊息，足生損害於公眾或他人者，得科處3百萬元以下罰金，屬觸犯刑事法律，請大眾切勿傳播不實疫情訊息，以免誤觸法網。

民眾若發現有散播疫情、對已徵用的防疫物資囤積居奇、哄抬之不實訊息，或有患者不遵行各級主管機關防疫措施等情事，可向檢方、縣市衛生局或警察機關舉發，檢察官會立即偵辦，共同守護國人健康。

(中時 )