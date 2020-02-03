今年芒果大產的盛花期約落在1月10日至15日，不料卻接連遇到南風、雨水、寒流等襲擊，「酥花」狀況非常嚴重。（謝佳潾攝）

今年芒果大產的盛花期約落在1月10日至15日，不料卻接連遇到南風、雨水、寒流等襲擊，「酥花」狀況非常嚴重。（謝佳潾攝）

今年芒果大產的盛花期約落在1月10日至15日，不料卻接連遇到南風、雨水、寒流等襲擊，「酥花」狀況非常嚴重，有農友初估，被視為最大平地芒果產區的枋寮與佳冬鄉，其酥花率達85％，屆時收成可能不到5成，慘狀堪比4年前的霸王級寒流。

枋寮芒果農潘煌清指出，芒果每年只開1次花，每個開花期不定，不過會有個大宗開花的盛花期，而去年底因氣溫偏高日均溫達30度，暖冬現象導致盛花期落在今年1月中旬，不料卻適逢吹南風、且還先後遇到雨天與寒流，屋漏偏逢連夜雨，辛苦近一年卻只等來嚴重酥花。

潘煌清觀察，枋寮、佳冬是屏東平地種芒果的最大產區，盛花期的產量約占總產量的6、7成，而此次這一帶的酥花率高達85％，可預見今年屏東芒果的產量將大跌，他估算可能不到原先的5成，慘狀不輸當年的霸王級寒流。

「種愈多，損失愈多！」柯姓農友也無奈道，今年會有大批芒果農欲哭無淚，即使屆時有農損補助每分地9000元，但也只能貼補2、3成的損失，因此還比較希望政府協助技術指導，藉調節產季來避免氣候劇烈變遷的不好影響。

至於今年的芒果是否會物稀價昂？農友稱，應該會趨於「價高平穩」，因往年都是首批價格高、約1箱1000餘元，但當量產後就會大跌，1箱3、400元都有，而今年幾乎確定量少，所以價格應該不會差太多，不過這也要有收成的農友才賺得到。

(中時 )