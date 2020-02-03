為打造成藝術與生活劇場，台中國家歌劇院全新策劃「歌劇院沙龍」邀請國家文藝獎得主及舞蹈空間舞蹈團藝術總監平珩、資深樂評人及作家焦元溥，分別以講座結合示範演出，讓觀眾與藝術家在輕鬆互動過程了解舞蹈、歌劇。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗表示，歌劇院是一座藝術與生活的劇場，不斷加強營運服務機能，策畫更貼近於生活節目，讓藝術不再有「高高在上」的距離感，並透過「歌劇院沙龍」系列活動將藝術帶進觀眾的生活。

台中國家歌劇院表示，「歌劇院沙龍」自2月到11月推出3大主題、共14場次，上半年從舞蹈談到歌劇；下半年再跨界新媒體藝術，上半年增加「舞蹈」主題，邀請國家文藝獎得主平珩主講《平珩說舞》，將公開獨門秘訣，分析芭蕾與現代舞的歷史發展與身體語彙，探討傳統舞蹈及當代舞蹈的迷人之處。

此外，並延續去年締造6場完售的《焦元溥瘋歌劇》風潮，將邀請資深樂評人及作家焦元溥，主講解析歌劇大師莫札特及俄羅斯、義大利等各國歌劇風情，帶領觀眾徜徉歌劇世界。

(中時 )