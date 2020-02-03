武漢肺炎疫情持續延燒！繼全國高中以下學校開學日延後2周後，台中市長盧秀燕因應學校延長寒假推出三大措施，開學前寒假課業輔導、課後照顧、課後留園、社團及營隊等活動，一律停止辦理，並持續提供安心午餐券補助措施，照顧弱勢學生；並行文教育部盼重新評估，將停課範圍擴大至私立幼兒園、規畫教保期程順延與收退費等配套。

台北市教育局宣布，台北市公立國小（含附設幼兒園）至國高中職暫停各項寒假社團、營隊、輔導課（含課後照顧、課後留園、學習扶助）等各類活動，以避免跨校（班）感染；108學年度第二學期學校大型集會式活動如開學典禮、學校日、學生集會等，原則不採室內集合方式辦理，各校得視情形調整辦理。

台中市也實施寒假課輔取消。盧秀燕3日在臉書貼文指出，為防治疫情擴散，配合高中以下學校延長寒假，台中市政府祭出三措施，包括停止各級學校寒假課輔及學校活動、安心餐券補助措施繼續執行和建議教育部讓私幼也停課。

盧秀燕強調，2／25開學前寒假課業輔導、課後照顧、課後留園、社團及營隊等活動一律停止辦理。但2／11～2／24會持續提供安心午餐券補助措施，照顧弱勢學生。

目前公幼停課、私幼照常上課，公私不同調。盧秀燕指出，「我再次呼籲中央將停課範圍擴大至私立幼兒園、規劃教保期程順延與收退費等配套，並支援兒童口罩、酒精等防疫物資，共同守護師生的健康與權益。」

(中時 )