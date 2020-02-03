高雄頂新重劃區生活圈以透天住宅為主，永信建設（5508）陸續推出「明頂大鎮」一期和二期，銷售良好，隆大營建（5519）也再陸續推出3大建案之後，轉進頂新重劃區生活圈，砸了8億多元，標得鳳山頂新重劃區的台糖土地2,800多坪，將推出透天住宅，期程規劃中。

隆大營建為了衝高營收，去年底陸續與城揚建設等合作，在高雄科工館生活 推出「愛上城」住宅大樓、以及仁武「隆大鳳凰一期」等3大案，總銷超過50億元。

隆大近期再砸下8.03億元，標得鳳山頂新重劃區旁的台糖2,802.69坪土地合建分售案，換算每坪得標價約28.68萬元，隆大董事陳又齊3日表示，未來將規劃推出透天住宅，期程規劃中。

隆大新標得的建地，對面就是高雄頂新重劃區，永信建設是率先進場推案的上市櫃建商，永信建設副總經理顧岳軍表示，永信在頂新重劃區生活圈總共推出2期的透天住宅建案，去化相當良好。

他說，永信「明頂大鎮」第一期透天住宅，共有65戶，2017年12月進場，2019年3月完銷，而「明頂大鎮」第二期有32戶，2018年8月成屋進場銷售，目前只剩6戶。

顧岳軍指出，該區新成屋透天，如果是單車位，每棟價格在1,580萬元左右，如果是雙車位，售價則是每棟1,750萬元上下。

(工商 )