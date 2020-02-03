台南市政府推動綠能產業鏈，有意將仁德港墘農場報編為綠能產業園區用地，目前正進行可行性評估階段。（市府提供／洪榮志台南傳真）

台南市政府推動綠能產業鏈，有意將仁德港墘農場報編為綠能產業園區用地，目前正進行可行性評估階段。在當地租地經營有機農牧業的甜心牧場負責人徐紫珊，日前透過公民行動網站發聲明反對徵收農地開發工業區後，市府3日派員前往牧場，希望面對面溝通，但被拒絕。

市長黃偉哲表示，為展現市府最大誠意，市府已於3日下午派員前往，期能與徐小姐就相關議題進行溝通，但徐小姐等人拒絕溝通，並要求市府人員立即離開，為展現市府溝通誠意，市府人員於當日下午4點20分再次拜訪，並向牧場人員留下聯繫電話，希能安排時間再次拜訪。

經發局長陳凱凌也說，針對徐小姐擬向市府人員提告，本府深表遺憾。未來園區規畫時，將排除有機農業耕作承租範圍，並依規定在園區周界劃設20公尺寬的緩衝綠帶或隔離設施，隔絕對外界之干擾，且園區綠地公園維護也保證不會使用有害的農藥及定期做土壤、地下水檢測，工業區開發將不影響毗鄰農地的有機農業使用，希望能讓生態永續與產業發展能共創雙贏。

經發局還進一步指出，該局已針對此案基地內進行生態環境進行調查，未來園區的規畫設計，將參考鹿角溪人工溼地的工法，考量區內動、植物棲地與覓食特性，營造生態友善環境，兼顧農業友善環境及資源永續利用。

(中時 )