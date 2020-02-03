「北港溪河濱公園」工程，打造北港溪水岸綠地。（張朝欣攝）

水利署「北港溪魅力河段環境營造」工程，不僅打造北港鎮後花園，也提供上千個停車位，今年新春節間有效緩解朝天宮進香車潮，3日雲林縣政府表示目前正進行「北港溪河濱公園」工程，完工後可延伸魅力河段，優化北港居民生活圈。

「北港溪河濱公園」工程由內政部補助雲林縣政府發包興建，屬於「北港文化生活園區亮點發展計畫」一部分，工程由女兒橋往北延伸，整建總長約1270公尺的河堤段，將北港溪閒置腹地加值運用，去年完成發包，目前進行興建中。

雲林縣政府表示，「北港溪河濱公園」工程可增加北港在地居民戶外活動空間及老舊設施改善的迫切需求，優化北港居民生活圈。透過綠地水文景觀提升，建構連貫動線、改善適居環境、強化空間機能，提供居民休閒運動與親子活動的多元空間。

協助向中央爭取「北港溪河濱公園」工程的立委蘇治芬指出，「北港溪魅力河段環境營造」工程去年完工，原本雜草叢生的高灘地變成北港鎮後花園，並提供上千個停車位，解決朝天宮香盛期的塞車問題，未來配合「北港溪河濱公園」，將讓北港溪水岸綠地營造更加完整。

北港鎮居民指出，「北港溪河濱公園」周邊已設有女兒橋、天空廊道，是北港鎮的特色景點之一，完工後可提供在地民眾更完善的休憩空間，同時吸引外地遊客造訪，帶動地方整體發展。

(中時 )