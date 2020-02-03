四重溪溫泉公園在溫泉季浪漫燈海的照耀下，不僅躍升成為國內知名景點，同時也是拍照打卡熱點，屏縣府相中它的觀光效益，公告招商「屏東四重溪溫泉公園OT案」至3月2日止，預計結合民間創意能量、提升落山風風景特定區的整體遊憩魅力。

屏縣府指出，四重溪溫泉公園就坐落在前年完成畫設的「屏東縣落山風風景特定區」範圍內，它不僅鄰近車城福安宮、石門古戰場等人文歷史景點，還與東源溼地、水上草原、旭海溫泉、阿塱壹古道等自然景觀，串聯成恆春半島新興的觀光文化旅遊廊帶。

縣府說，溫泉公園其實已有87年歷史，它原建於1933年，但後來因年久失修而雜草叢生，直到縣府爭取到經費、斥資億元改建後，才變成現今的完善場域，加上近年來四重溪溫泉季的加持，閃閃燈海點綴古香小徑，日式風情十足吸引不少遊客前來拍照打卡。

縣府強調，公園往北可通往牡丹鄉，往南可往通往恆春鎮，是恆春半島的觀光旅遊中繼站，因此預計未來委外營運後，民間的創意能更豐富公園的遊憩功能，帶動四重溪溫泉區的吸客力，進而提升整體遊憩魅力。

(中時 )