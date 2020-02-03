高雄市長韓國瑜日前提出大型收治場挨批，韓3日強調，「我不是先知，我們只是先辦」，高雄市希望做一個好的防疫模範生，一切配合中央防疫規畫。今早他也親自視察市民戴口罩情形，甚至親跑7-11卻買嘸口罩，事後特別向中央喊話盼多幫忙。

韓國瑜昨主持因應武漢肺炎第4次應變會議，會後媒體問及，台北市長柯文哲認為，大型收治場應該公開透明化避免爭議，如何看待此事？韓未正面回應，反而回答「我不是先知，我們只是先辦」，所有大型防疫一切都配合中央，似乎為先前自己挨批抱屈。

媒體問及，有人認為，韓國瑜提出大型收治場是在引發恐慌，這個說法似乎太過了點？他表示，高市府既然已做一級開設，希望能做一個好的防疫模範生，所有該做的事情都不敢放鬆，「有一些對我們的批判，可能他們並沒有真切的來了解」。

韓國瑜在會議中提到，今早搭捷運、輕軌視察2個小時，發現車上乘客有9成戴口罩，只有10個沒戴，之後他還到7-11買口罩，結果還是買不到，店員告訴他大概下午會補貨，但應該會被「秒殺」。

全國口罩荒迄今未解，韓國瑜也向中央喊話說，時至今日感覺到口罩還是有點不足，希望行政院能夠優先關切、特別了解到高雄市很多民眾買口罩很困難，希望能大力幫忙提供口罩。

針對武漢台商包機回台，高市府是否有掌握名單？高市衛生局長林立人表示，這是中央的權責會統籌辦理，但如果有需要，高雄市政府會全力配合協助，目前已有盤點評估合適地點，提供中央參考，最終決定權仍在中央，也不便對外透露。

(中時 )