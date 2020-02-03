前國民黨立委沈智慧參選立委失利後，目前繼續在地方服務，一舉一動仍受外界關注，沈智慧不定時透過個人臉書與支持者互動，適逢武漢疫情升溫期間，日前她PO出戴口罩、雙手合十的照片，邀大家作伙吃素齋行動，替武漢疫情祈福，全球人能渡過這次病災。

沈智慧指出，近年來吃素節能減碳的概念盛行，有很多宗教在提倡吃素，並將功德迴向祈福眾生，她本身是佛教徒34年茹素，邀約一起吃素齋願上蒼保佑人類度過這次病災，呼籲大家能找1天吃素，期盼集中這些祝福化成一股力量，挺過難關。

沈智慧表示，面對武漢疫情，尤其前線醫護人員相當辛苦，也為他們加油打氣，致上最高敬意；呼籲政府，支持醫護人員做好全面防護，備足防護工具；至於口罩短缺問題，建議全面徵調口罩工廠，落實平均配送制度，解決民眾到處買不到口罩的現象。

沈智慧提醒民眾做好防疫基本工，記得要戴口罩、勤洗手，不要手揉眼睛、尋找酒精之外防疫替代商品，避免吃野味、生食等，防疫期間、謹慎小心，多做功德，多關懷身邊親朋好友狀況。

(中時 )