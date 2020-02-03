彰化縣議員溫芝樺服務處上午免費送出300片口罩，讓領取的媽媽笑開懷。（謝瓊雲攝）

彰化市無二樂團主唱羅伊森(右)凌晨跟著物流車，一口氣跑了近百家超商，買了300片口罩，要免費跟有需要的民眾分享，讓彰化縣議員溫芝樺大呼太感人了！（謝瓊雲攝）

陳姓女網友將自家因為業務需要採告的文宣用口罩釋出，要免費提供有需要的民眾來領取。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市元承實業口罩王國釋出倉庫中的口罩庫存，包含成人、兒童和3D款，每盒50售價100元至150元不等，價格超佛心！有民眾排隊排了2個小時，和家人共買到四盒。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市元承實業口罩王國釋出倉庫中的口罩庫存，包含成人、兒童和3D款，每盒50售價100元至150元不等，價格超佛心！有民眾排隊排了2個小時，和家人共買到四盒。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

彰化市一家藥局在社群告知仍有酒精和額溫槍現貨，馬上吸引民眾排隊搶購。（摘自臉書／謝瓊雲彰化傳真）

武漢肺炎疫情讓全台掀起口罩、酒精搶購熱潮，包含彰化在地樂團、工廠等許多熱心民眾，動宣布捐出口罩、酒精，透過網路社群平台告知地點免費發放，將愛心口罩、愛心酒精與有急需的民眾分享，讓人大讚人間處處有溫情。

台灣最美的風景。即使教育部陸續宣布大學、高中以下學校都延後開學，中央也不斷宣導，不用一直戴口罩，有必要再戴，然而民眾搶購口罩與酒精的熱潮並未停歇。

一名陳姓網友在臉書社團「彰化人大小事」貼文，昨午將自家因業務需要採購的300片文宣品醫療口罩釋出，她指家中長輩住院，出入醫院更能深刻感受到買不到口罩的痛苦，願意跟有需要的民眾分享。

彰化在地「無二樂團」羅姓主唱更是在半夜跟著物流車，跑了上百家超商，買了300片，在彰化縣議員溫芝樺服務處免費提供民眾領取。溫芝樺說，因為選民服務案件認識此樂團，過去彼此都透過通訊軟體聯繫，首度見到本人，主唱的善心義舉令人感動，願意為了彰化的鄉親到處奔波，站在同一陣線一起防疫。

另外，田中鎮愛康製藥廠曾姓董座，也將主動提供1000瓶防疫消毒用酒精（120ml）給田中地區民眾，4日下午1點10分到藥廠門前免費排隊領取，贈完為止。

彰化市元承實業專門進口各大廠口罩，加工製成文宣品提供給候選人、診所或公司行號，前年、去年大選前都有大量進貨，林姓負責人說，倉庫裡面還有庫存，決定一萬盒口罩，包含成人款、兒童款，各款式每人限購一盒；每盒50片、售價100元至150元不等，等於1片只要2、3元，消息傳開，慕名而來的民眾大排長龍，庫存售完即止。

今天民眾大排長龍數百公尺，一人限購大人和小孩口罩各一盒，一盒50 片只賣100 元，有圖案的兒童口罩一盒50片賣150元，買到的民眾開心的說，找了好久的口罩終於買到了。

(中時 )