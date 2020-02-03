武漢肺炎疫情升溫，桃園已有198所國高中和國小取消寒輔或是冬令營，桃園市教育局交由承辦學校自行評估，因應教育部宣布寒假延期，也宣布每日50元的寒假愛心午餐不中斷。

因應教育部宣布全國高中以下學校寒假延長至2月25日開學，桃園市教育局強調每日50元的寒假愛心午餐不會不中斷，已請各校協調商店繼續提供給弱勢學生，估計3112名學生14天所增加的217萬8400元經費，全數由市府補助，照顧弱勢學生不打烊。

因應疫情，桃園市32所高中職已有13所取消寒輔，其餘19校本來就沒舉辦。69所國中則有65校停辦，全市僅有偏鄉的新屋永安國中和復興介壽國中仍維持辦理寒輔，2校都指出，考量學生居家環境衛生條件與家長防疫觀念較不足，校方擔起加強學生防疫觀念及協助照護學生健康的責任，進校強制量測體溫，口罩、消毒水等防疫物資目前也還足夠。

193所公私立國小中，有120校已停辦寒假課後照顧及營隊，沒有停課的73校大部分是戶外體育活動、或是幼兒園課後留園。教育局也呼籲家長，若發現孩子有發燒或上呼吸道不適等症狀，應儘速戴上口罩陪同就醫，並返家休息。

配合教育部配送，桃園市分配到5萬餘片兒童口罩，今全數分配給全市已開學的374所私幼和22所非營利幼兒園，依園內招生人數發放，每50至60人發放一盒50片。教育局強調，備用兒童口罩為提供幼兒園緊急支援的「防疫備用物資」，是臨時發現幼兒在園內出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適或緊急狀況時才能配戴，都要登記使用狀況，避免濫用。

(中時 )