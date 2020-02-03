武漢肺炎疫情嚴峻，根據中央流行疫情指揮中心表示，截至目前(2/3)為止，中國已確診1.7萬、361例死亡。台灣累計通報個案已達1007名，含10名確診。目前除了哪裡還能買到口罩之外，民眾最想知道的就是武漢肺炎哪些保險項目有保、有理賠？可囊括、不被除外？

實支實付醫療險

宏泰人壽直營業務部副總經理張秀娟表示，由於人人聞之色變的武漢肺炎屬於傳染病，許多早期（民國86年以前）投保的實支實付型醫療險，針對法定傳染病是除外責任的，因此要檢視自己的保單條款加以確認。

目前有的保險公司設計的住院醫療險保單，不論是實支實付型或日額型醫療險，均已將法定傳染病納為保險範圍（並未列為除外責任），像是宏泰人壽的即是，因此保戶如因法定傳染病住院治療，將依契約條款各項醫療給付項目的約定承擔給負責任。

至於本次疫情保戶倘不幸確診病於醫院入住負壓隔離病房治療時，有的醫療險保單的住院治療期間，也將比照加護病房給付項目予以審核辦理給付。

宏泰人壽直營業務部副總經理張秀娟。（圖∕宏泰人壽提供）

旅平險

面對武漢肺炎的威脅，這段期間最好不要安排出遊。但如果真的有必須前往的出差或出遊行程，張秀娟也提醒請民眾務必記得先投保旅平險，並且要注意海外疾病醫療的額度保障要足夠，以因應萬一人在海外時必須負擔的醫療費用。

海外急難救助保障最好也一併審視，要有提供醫療協助的部分，包括協助安排當地就醫或緊急運送回國診治，安排及負擔親友探視及當地住宿、安排及負擔未成年子女返國等。

壽險

張秀娟說，本身就有投保壽險的民眾，倘若不幸罹患武漢肺炎導致身故或失能，壽險也會有一次性的理賠金。至於壽險的理賠金在投保前就要和壽險顧問討論清楚，畢竟投保壽險的多半是家中經濟支柱，一旦遭逢不幸時，遺留下來的保險理賠金必須要能因應家中開支，包含子女和父母這些需要被照顧的家庭老弱成員所需的生活費用。但這部分真的是預防萬一，大家都希望最好不要用到。

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(中時電子報)