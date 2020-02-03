南開科技大學今3日舉行新缷任校長交接典禮，原任校長孫台平因屆齡退休，由該校原任副校長許聰鑫接任，對於未來治校理念，強調將以組織精實、教學品質、學生經營以及外部接軌等4大發展核心為目標為主軸。至於開學時間，新任許校表示，除非教育部有新規定，否則將如期於2月17日開學。

私立南開科技大學校長接交典禮，由在校擔任6年半、本月屆齡退休的孫台平校長，將印信交接給新任校長許聰鑫，孫校長表示，他與該校原任副校長許聰鑫已共事多年，對治理校務有良好默契，相信未來許校長定能有效帶領學校繼續創新與發展。

南開科大新任校長許聰鑫校長表示，本月份是他到校服務第22年又7個月的另一個里程碑開始，因早年承擔過許多重要校務主管，對校務發展並不陌生，對於未來的治校理念，將會以組織精實、教學品質、學生經營以及外部接軌等4大發展核心為目標為主軸來挑戰艱鉅任務。

許校長也期許各界持續的關心與加持，南開科技大學定會秉持一貫勤、篤、儉、樸校風，逐步踏實，一步一腳印，留下努力的足跡，並與全校師生同心攜手並進、共同打拼、一起努力，讓南開成為卓越的科技大學。

(中時 )