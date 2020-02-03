宏大國際資產公司今（3）日傍晚公布2020年不動產市場概況預測及投資趨勢指出，2020年的台灣的房地產市場，總體表現將是晴時多雲，其中辦公市場仍夯，預估2020年商辦市場仍持續溫和成長，但會逐步放緩；工業地產，則高燒持續；至於零售店面，則是唯一「不見陽光」的產品。

宏大國際資產公司指出，台灣連續二年度商用不動產交易皆突破千億元、2019年甚至破10年新高。

展望2020年，宏大國際資產公司特別以天氣預報的型態說明。

宏大國際資產總經理陳益盛指出，商用不動產的投資或開發動態，關係到產業的發展及變化，可謂是經濟發展的前期指標。近年台商企業大陸投資遞減，這些資金沒出去的、加上回流資金數千億元，可能達上兆資金要去哪裡，從近期工業生產指數、PMI及新增訂單等幾個構面，加上從近幾年商用不動產的逆勢成長，尤其是工業地產、商辦產品，隱約嗅出一些端倪。

陳益盛表示，依據宏大國際資產近期的交易與媒合觀察，目前市場最缺的產品是廠房、及工業地；其次，為商辦。至於零售店面，則因消費型態改變已經長期不振。在土地市場方面，則已復甦二年。

辦公室則預估2020年A辦仍持續溫和成長但放緩；B辦則在建商加入購地興建商辦後，交易量將持續增加，平均單價將微幅上揚。

(工商 )