除了吉祥物外，來自日本東北城市的偶像團體也一同訪台，感謝台灣在日本311震災的救援。(台北國際動漫節日本館提供／王寶兒台北傳真)

日本政府於台北國際動漫節中設立攤位，宣傳「復興謝謝接待城」制度，現場更設有應援留言版，可從留言中見證台灣動漫迷的支持。(王寶兒攝)

將接待台灣東奧選手的福島縣南相馬市，以「追馬節」為獨特習俗，武士會穿著鎧甲、頭盔騎馬遊鎮，也會進行盔甲賽馬戰。(王寶兒攝)

以PNG透明圖檔的灰白方格圖樣，取代布偶裝雙腿的小拳石，曾引起台灣網友熱議，在動漫節現場人氣也居高不下。(王寶兒攝)

迎接東京奧運，主辦方日本推行「復興謝謝接待城」制度，讓各地方團體自主報名接待各國奧運選手，有感於台灣在311震災的救援，日本東北城鎮報名踴躍，也在台北國際動漫節中派出城鎮宣傳吉祥物亮相，代表岩手縣的「小拳石」及福島縣的「吉利蛋」都來到現場，與台灣動漫迷相見歡。

日本內閣官房東京奧運暨帕運推動本部事務局官員大平貴之表示，在登記接待的478個城市團體裡，共25座城市主動表示願意接待台灣選手，在參與東奧的163個國家地區中最受歡迎，特別是311震災受害嚴重的東北城市，如福島縣南相馬市、北塩原村，及岩手縣野田村、大槌町，此回也在攤位現場擺放文宣，介紹在地文化特色。名列第2的則是法國，共有23座城市願意接待。

大平貴之表示，希望透過此回訪台，讓更多人知道「復興謝謝接待城」制度，並看見地震重災區在外界援手下的回復程度，「接待城市也希望東奧期間幫助台灣，台灣人可以來這些城市看看，一起為台灣選手加油。」

在動漫節登台、代表岩手縣的寶可夢精靈小拳石，卡通中往往以漂浮於空中的樣貌現身，寶可夢在設計布偶裝時，刻意以PNG透明圖檔會出現的灰白方格圖樣，巧妙取代了布偶裝的雙腿，幽默的設計讓小拳石吉祥物在網路上爆紅，成為台灣網友熱議一時的日本吉祥物。

寶可夢曾與多座日本城市合作，以寶可夢精靈作為城市宣傳大使，如橫濱市、香川縣、佐賀縣、北海道等，多以城市在地特色挑選代表寶可夢，如從岩石中伸出雙手的小拳石，正符合岩手縣的意象，而吉利蛋則有福氣的意味，也成了福島縣的象徵。

大平貴之表示，寶可夢觀光大使成為宣傳媒介，吸引許多台灣動漫迷前往攤位合影留念，體認台灣人很喜歡日本文化的心情，在吉祥物登上舞台表演時，台下的台灣觀眾也熱情地鼓掌，讓他感到開心又感動。

(中時 )