中央疫情指揮中心3日宣布大學開學時間在2月25到3月2日，由各校自己決定，台灣大學系統則宣布統一於3月2日開學。

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情發展，配合國家防疫政策，台灣大學系統3校（含台灣大學、台灣師範大學以及台灣科技大學）一致同意，將開學日延後2周至3月2日，以便各校有充裕時間做好防疫工作。配合延後開學，各校亦將調整課程相關規定，確保學生受教權益。

(旺報 )