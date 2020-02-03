台大、台師、台科大3月2日開學 18:462020/02/03 旺報 簡立欣 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台大(簡立欣攝影) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中央疫情指揮中心3日宣布大學開學時間在2月25到3月2日，由各校自己決定，台灣大學系統則宣布統一於3月2日開學。 因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情發展，配合國家防疫政策，台灣大學系統3校（含台灣大學、台灣師範大學以及台灣科技大學）一致同意，將開學日延後2周至3月2日，以便各校有充裕時間做好防疫工作。配合延後開學，各校亦將調整課程相關規定，確保學生受教權益。 (旺報 ) #開學 #大學 #台灣大學 #各校 #台灣 也許您會感興趣 推薦閱讀 因應疫情 苗栗縣各級學校開學前全面消毒 16:222020/01/30 生活 武漢肺炎疫情升溫 台南校園開學後一律量額溫 18:312020/01/30 生活 彰化縣32所國中停寒假課輔 私立精誠中學校園暫停開放 17:522020/01/31 生活 專家建議教部 統一決定好管理 04:102020/02/01 生活新聞 擔憂疫情延後開學 學者認為不一定要這麼做 13:032020/02/01 生活 開學期程不一致 學者籲政府討論後再議 16:232020/02/01 生活 明道大學延後開學 彰化其他大學下周開會評估 16:272020/02/01 生活 中山大學碩士招考 考生配戴口罩應試 10:092020/02/02 生活 防疫家長難應變 桃園市私立、非營利附幼照常開學 22:392020/02/02 生活 全台大專院校達共識 為防疫將延至3／2後開學！ 17:372020/02/03 新消息 生活熱門新聞 午後下雨！2波冷空氣接力 氣象局曝濕冷時間 - 生活 別再搶口罩！抗煞專家爆：會出大問題 - 生活 這星座財運爆發 唐綺陽揭今年第一波水逆影響... - 生活 全台大專院校延至2／25後開學 海大：暑假不延後 - 生活 暖冬南風下雨又寒流 枋寮、佳冬一帶芒果「酥花」85％ - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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