縣長翁章梁3日參加開幕式，他期待學員未來能積極參加校內公共事務。（張毓翎攝）

鄭南榕基金會自2016年起，與「哲學與社會民主工作室」合作籌辦自由人權工作坊，採用創新學習的引導方式，緊扣鄭南榕的自由哲學，啟發年輕世代的哲學思辨精神，廣受青年學子好評，今年工作坊在嘉義縣人力發展所舉辦，首次以高中職學生為主，縣長翁章梁3日參加開幕式，他期待學員未來能積極參加校內公共事務。

哲學與社會民主工作室與鄭南榕基金會合作舉辦多次自由人權教育的營隊，今年首次開放給高中職學生參加，共50多位來自各地高中職學生熱情參加，為期5天營隊活動，從2月3日到7日，今天的開幕式現場，鄭南榕遺孀葉菊蘭、縣議會祕書長黃尚文及嘉義縣人力發展所長郭凱迪等人皆到場鼓勵年輕朋友。

翁章梁指出，台灣民主是經過許多人不斷爭取，犧牲很多人，一點一滴累積起來的，他認為，出身於不同世代的人們，需要面對的事情及所背負的使命也不一樣，因此，如何將民主、法制自由落實，以及面對台灣社會未來，都要藉著這群年輕朋友來完成，期待他們未來能積極參加各項公共事務。

葉菊蘭女士表示，在她的世代中，她親眼見證台灣歷史變遷及民主自由，看到台灣民主自由從「無」到「有」，令她非常開心，而這次看到許多青年世代願意到這裡思考台灣社會的發展，她更加開心，期盼未來有更多年輕人，一同齊聚思考台灣未來的發展。

(中時 )