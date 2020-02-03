春節期間東港大橋轉堤防防汛道路發生3起車禍，相關單位3日前往會勘，做出禁止汽車右轉等3項措施。（潘建志攝）

屏東東港大橋春節期間接連發生3起車禍，都是往東港方向車輛右轉堤防防汛道路，與直行車發生的事故；接連事故引發當地人討論，直出是因車種分流設計不良所導致。3日相關當位前往進行聯合會勘，做出「禁止汽車右轉」等3項決議，待通過後施行。

東港大橋除了中央分隔島外，也設有行人及自行車分隔島。往東港方向因有一條小路右轉堤防防汛道路，時常有右轉車與直行車擦撞事故。今年春節期間又接連發生3起交通事故，有汽車與機車擦撞，也有機車與自行車擦撞。附近居民表示，這個路口車禍極多，向相關單位反映均無下文。

3日包括公路總局第三工程養護處、屏東縣警察局、東港鎮公所等單位，一起到路口進每會勘，會後達成3項共識。三工處表示，未來將禁止汽車從大橋右轉防汛道路，只能直行到中正路右轉，未來也會設置標誌。

第二，自行車分隔島將縮短，自行車道介面變窄，多出來的空間設置機車右轉區域，讓用路人能注意到道路變化，增加反應時間。第三，行文防汛道路主管機關七河局，建請進行適當管理，避免汽車或逆向車輛誤闖。七河局表示，堤防防汛道路非單行道，只能提醒用路人小心行駛。

(中時 )