武漢肺炎疫情延燒，原鄉部落地處偏遠族人很難買到口罩，新科原住民立委伍麗華提供3000片口罩供族人免費索取。（伍麗華提供／潘建志屏東傳真）

武漢肺炎疫情延燒，原住民部落地處偏遠，族人很難買到口罩，成了「防疫邊緣人」。新科原住民立委伍麗華近日接獲各地族人陳情苦無口罩可用，因她選舉期間仍有3000片「競選口罩」未發放完畢，將提供族人免費索取。

有些原鄉部落地處偏遠，少有超商、藥妝店，連搶購口罩的機會都沒有。即使開車到市區購買，也都因賣光而撲空，有些族人家中有需要到醫院就診的長者，很怕會因此暴露在傳染風險中。

新科山地原住民立委伍麗華接獲不少族人反映，部落買不到口罩，她想到選舉期間製作不少口罩作為競選小物發放，如今還剩下3000片，因因此決定免費供族人取用。她表示，若有族人需要，可透過臉書粉專私訊，將協助寄送到府。

不過她也提醒民眾，目前疫情仍未達「社區感染」程度，中央流行疫情指揮中心呼籲口罩使用時機應著重在「看病、陪病、探病」、「有呼吸道症狀者」、「有慢性病者外出」時才建議戴口罩，健康民眾無須戴口罩，才不會浪費資源。

(中時 )