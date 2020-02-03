嘉義縣太保市梅埔里3日發生有消防隊員在救火時，爬梯摔落。（嘉義縣消防局提供／張毓翎嘉義傳真）

嘉義縣太保市梅埔里3日上午11點多發生火警，一棟2層樓的住宅二樓神明廳起火燃燒，有名太保消防分隊隊員在滅火時，意外從雙節梯上摔下，造成右小腿開放性骨折。嘉義縣消防局表示，該雙節梯較輕巧，因應危急時使用，已使用將近9年了，因此，之後會淘汰2011年前配置安全係數低的梯子。

嘉義縣消防局今天上午11點18分接獲民眾通報，出動太保、祥和、鹿草、雙福及水上消防隊前往滅火，火勢已於下午1點多熄滅，屋內無人員受傷，但有名體重超過100公斤的消防員在攀爬雙節梯滅火時，梯子突然扭曲變形，造成該名消防員摔下而受傷，已被送到長庚醫院救治。

嘉義縣消防局災害搶救科長王景賓表示，目前外勤單位的雙節梯分2種，一種是重量輕、能夠快速架起的一般雙節梯；另一種是高荷重的雙節梯，可以乘載超過200公斤，但本身重量較重，一具大約20幾公斤，但較不輕巧便利，兩者各有優缺點。

王景賓說，因為時間緊迫，擔心火勢一發不可收拾，所以當時才先使用一般的雙節梯，這位受傷同仁本身體重，加上身上的救火配備，總重應該超過130公斤，疑因梯子老舊無法負荷此重量，才會突然變形彎曲，他強調，縣消有定期保養、驗收雙節梯，現在將會陸續汰換這些安全係數低的一般梯子。

(中時 )