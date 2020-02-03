油價週一跌至一年多以來的最低水平，因對頂級原油進口國大陸需求下降的擔憂而受到拖累，此前新的冠狀病毒爆發從大陸蔓延至其他約20個國家。

布倫特原油價格為每桶56.26美元，下跌36美分。盤中稍早價格下跌超過1美元，至55.42美元，為2019年1月以來的最低水平。

美國西德州中質原油（WTI）原油下跌5美分至每桶51.51美元，此前曾觸及盤中低點50.42美元，為2019年1月以來最低。

伊朗石油部長比揚·贊加內（Bijan Zanganeh）說，冠狀病毒的傳播已經打擊了石油需求，並呼籲為穩定油價做出努力。

贊加內說：「石油市場面臨壓力，油價已跌至每桶60美元以下，必須做出努力以保持平衡。」

他說，如果伊朗其他成員國同意減產，伊朗將同意舉行較早的石油輸出國家組織(OPEC)會議。OPEC及其盟友（一個稱為OPEC+的組織）正在考慮在2月而不是3月舉行會議。

OPEC+消息人士說，由石油輸出國組織和其他生產國組成的聯合技術委員會（JTC）計劃於2月初開會，評估病毒的影響。

「市場需要保證供求關係保持平衡，以使價格跌至最低水平。這表明OPEC不僅要擴大石油供應削減，而且還要在3月以後實施更深層次的削減。」 FXTM分析師侯賽因·賽義德說。

(中時電子報)