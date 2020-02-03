新竹縣為防治武漢肺炎，縣長楊文科3日下午再次召開一級流行疫情指揮應變會議，其中教育部配送給已開學的私立幼兒園備用兒童口罩s有1萬8100個，將分配給全縣161所私立幼兒園，並每週定期召開應變會議，將防疫視同作戰。

教育處指出，中央流行疫情指揮中心日前呼籲健康民眾及一般學生毋需戴口罩，上學上課仍不須戴口罩。

教育部提供的兒童口罩是緊急支援「防疫備用物資」，幼兒園須妥善保管及運用，並指定1名管理人員登記口罩使用情形，僅提供臨時性發現幼兒於園內出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、呼吸急促等不適或緊急狀況者配戴。

為落實防疫功效，幼兒園應依據公告的相關防疫措施，備妥適量的耳（額）溫槍、洗手液或肥皂及環境清潔消毒等措施，並落實幼生及教職員工體溫量測。

若有發現疑似症狀（發燒、咳嗽、有痰）應立即就診，倘為疑似或確診個案應依醫囑在家自主管理，幼兒園須於24小時內進行校園安全系統通報，以利掌握疫情。

教育處並指已成立防疫小組，同時各學也成立校園防疫小組，在教育處首頁公布防疫專區網頁，落實校園通報作業，2月22日竹東投票所辦理竹東鎮長補選，將提供第一線選務、警察人員，口罩及酒精消毒等防疫。

衛生局以中央流行疫情指揮中心專家指一般學生無須戴口罩，強調若出現發燒及咳嗽、流鼻水、喉嚨痛等上呼吸道症狀時，請主動戴上口罩，避免再與人群接觸，並直接前東元綜合醫院、台大竹東分院及北榮新竹分院這三家具負壓隔離病房的醫院。

(中時 )