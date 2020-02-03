新北市長侯友宜3日下午前往淡水視察各項工程

新北市長侯友宜3日下午前往淡水視察各項工程

新北市長侯友宜3日下午前往淡水視察各項工程，首站至台2乙中正路環境改善工程，工務局指出，翻新後的道路，讓民眾可從淡水老街步行或騎腳踏車至漁人碼頭，享受河岸風光，另外侯也至台北海洋科技大學，視察將於今年通車的淡海輕軌藍海線，期許為民眾打造更好的生活品質。

侯友宜首站先至中正路，與立委洪孟楷、在地議員陳偉杰、鄭宇恩等人聽完工務局「環境改善工程簡報」後，一行人騎乘腳踏車，從滬尾藝文休閒園區至漁人碼頭，沿途不少民眾對侯高喊「新年快樂」，侯也熱情回應；侯友宜體驗自行車道後，大讚平順又方便，自行車道串聯淡水各區景點，自行車道為新北市府旅遊品牌「青春山海線」打下美好的基礎。

侯友宜表示，淡水區中正路沿線有許多熱門景點，例如：淡水老街、紅毛城、漁人碼頭等，以前的人行道空間狹窄無法串聯，自行車道也斷斷續續，旅客無法騎車悠遊；新北市府去年5月啟動「淡水區亮點計畫」，進行「中正路至漁人碼頭」人行環境改善工程，新設1千846公尺人行道，串接淡水各觀光景點。

工務局補充，除規畫人行、自行車道，也鋪設步道通往滬尾BOT前廣場休憩空間，並埋設天際纜線下地管道，提升當地交通品質，也改善纜線雜亂的景觀，打造更優質的旅遊環境。

此外，侯友宜視察將於今年通車的淡海輕軌第一期藍海線，現場發送「新年紅包」給施工團隊，並且試乘輕軌。輕軌從台北海洋大學出發停靠至「藍海橋」，侯友宜從車廂內眺望台灣海峽，他表示輕軌未來串聯新北市三環三線，讓居民有更好的生活品質。

(中時 )