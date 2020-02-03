陽明海運（2609）十年前售後會租附買回案董事會通過懲處相關主管，全案震驚海運業，一家大型上市船公司董事長很氣憤的指出，售後回租就是借錢，附買回也很常見，搞結果論大家都不要做船了，既無營私舞弊證據，陽明經營團隊就應據理力爭，交通部更應護著部將，否則這樣的惡例會誤導證管會，也不利陽明未來發展。

陽明3日下午董事會就懲處案做進一步處理，財務長李詩周調新加坡，遺缺由公關資深協理何秀綺接任，策略長白崑榮調希臘，遺缺由資深協理暨業務長杜書勤接任，業務長遺缺則由歐洲線協理張紹豐接任。申請退休的總經理林文博，因為總經理人事需要報行政院，上周五的歡送會臨時取消。

大型上市公司董事長認為，陽明董事會應該查一查哪一家公司沒有造到高價船，尤其是2008年金融海嘯之前，當時的船價就是那麼高，不造又怕競爭力不如人，金融海嘯後辦的售後回租，很明顯就是公司虧錢，要透過售後回租來借錢，並降低財務負擔。

而面對十年長約租賃公司也要考慮風險，才會有附買回的條款，實際上附買回船公司也可能成為大贏家，過去東森國際就曾因為船價高漲，附買回的船隻為公司大賺一筆，而這次陽明的案例，因為船價跌得太兇，是船公司與租賃公司雙賠，其中與永豐金租賃簽約的「泰明輪」，讓永豐金去年6月預列了5億多的損失，今年1月租約到期，陽明付了3億元的和解賠償金。

陽明的8,200箱（20呎櫃）「泰明輪」，是當年最熱門的船型，造價上億美元，誰也沒料到之後船價大崩盤，造價跌逾三成，市場上1.2、1.4、1.8萬箱貨櫃船相繼問世，而且新型船省油，1.4萬箱船油耗竟與8千箱船相當，加上巴拿馬運拓寬，可通行萬箱級貨櫃船，讓8千箱級船光環一再褪去。

全球第四大貨櫃船公司達飛航運在台子公司達飛通運前任董事長周家獻分析，近幾年貨櫃船公司透過整併，大者恆大，陽明雖排名第八，運力僅64.66萬箱，排名第七的長榮是127.66萬箱，排名第一的馬士基高達419.27萬箱，是陽明6.48倍大，陽明算是弱勢的公司，在這麼競爭的環境下，公司如果不珍惜專業人才，輕言處分逼退，將來拿什麼跟別人競爭。

(工商 )