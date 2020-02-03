武漢肺炎疫情導致近期股價跌跌不休，廣積（8050）3日宣布擬買回兩千張庫藏股，買回區間價格40～55元，開工業電腦廠（IPC）第一槍，買回股份將轉讓股份給員工。

廣積董事會決議通過，自2月4日至4月3日期間，規劃將在集中市場買回兩千張庫藏股，買回區間價格在40～55元，根據公告指出，若股價低於區間價格下限，公司將繼續買回，預定買回股份占已發行股份總數1.13％。

受武漢肺炎疫情干擾，廣積近期股價也遭到拖累，最低來到42元，創近半年低點，3日收盤價42.15元，處在庫藏股買回價格下緣。

據統計，本次為廣積第23度祭出庫藏股，前一次執行時間點在2018年底，預定買回張數同樣是2,000張，實際共買回1,530張，買回比例約76.5％，平均買回價39.39元，若以回顧當時股價表現為相對低點，市場判斷此次再祭庫藏股，也頗有替股價抱屈的意味。

廣積去年營收38.15億元，雖年減3.05％，但第四季在美系客戶網通訂單出貨增溫，以及上游供應問題解決帶動，業績已見到回溫，今年並有日邊緣運算產品訂單貢獻，營運動能向上。

廣積主力產品為嵌入式電腦、數位電子看板、工業級平板系統、網路應用、智能交通方案等，應用領域包括產業自動化、醫療、車載用控制器、軌道交通用控制系統。

法人表示，廣積目前主要生產基地皆在國內，分別位於新北市三重及新莊區，且因應未來接單需求，公司去年11月宣布以6.8億元買下桃園平鎮廠房，進一步擴增產能，預期武漢肺炎疫情對廣積產線不會造成影響。

(工商 )