在全球倡議溫室氣體的環保政策下，台灣不少企業也投入相關減碳措施，全球最權威的環境資訊監控機構CDP，在最新2019年評比中，台灣共有14家列為A級。

台灣有129家企業登上CDP的評比，屬於A級的共有14家。（圖／CDP）

根據CDP最新2019年的數據顯示，台灣有129家企業登上CDP的評比等級，其中有3家屬於A級、有11家是A-等級，台灣一共有14家企業列入A級。這3家A級台灣企業分別是日月光半導體、光寶科技、台灣大哥大；11家A-企分別是國泰金控、台達電子、台塑石油、南亞塑膠、南亞科技、聯華電子（以下稱聯電）、元大金控、世界先進半導體、福懋興業、第一金控及南亞電路板。

以目前唯一經過環保署認可有碳權交易的聯電為例，自2010年起推動廠區氣體減量，2019年是第4度排行進入級，在11項指標中的製程排放數據與相關減碳成效、非製程排放數據與相關減碳成效、碳的治理、碳排放減量倡議都獲得A等級最高榮譽。

聯電表示，使用量較計畫執行前降低達20％以上。自2010年起推動廠區氣體減量，在2018年二氧化碳（CO2e）減量達到128.5萬噸，相當約3,300座大安森林公園一整年的碳吸收量。

聯電碳權交易所得成立的「綠獎」環境保護基金，在4年來已成功支持19個優秀的生態保育計畫，獎金逐年增加至300萬元，2019年更特地新設置了『青少年環境行動獎』，希望藉此提供青少年主動為環境議題發聲的機會。

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(中時電子報)