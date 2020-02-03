新春開工，新型冠狀疫情延燒之際，台灣銀行推出「小微企業優利簡易貸款專案」，總額度50億元，每戶額度最高50萬元，由中小企業信用保證基金保證，免提供擔保品，總利費率僅1.98％，將可嘉惠超逾1萬戶小微企業，

台銀指出，為支持政府推動普惠金融政策，強化中小企業競爭力與微型企業轉型、升級等之資金需求，特別提撥自有資金50億元辦理「小微企業優利簡易貸款專案」。今年新春開工適值武漢肺炎國際疫情升溫期間，台銀除全力支持小微企業共體時艱齊心抗疫外，亦提供這項優惠貸款專案做為抗疫衍生所需營運週轉金。自即日起歡迎洽台銀各地分行辦理。

這項優惠專案對象涵蓋有稅籍登記的小微企業，及無稅籍登記且有營業事實小農、小漁等自然人，並符合中小企業信用保證基金「中小企業千億保專案」貸款對象者，供其營運周轉之需，免提供擔保品，每戶額度最高50萬元，期間最長三年，借款人負擔總利費率僅1.98％，預期將可嘉惠逾1萬戶以上小微企業。

台銀截至108年底止，對中小企業放款總戶數達19,026戶，較107年底大幅增加4,178戶，成長28.1％，新承作額度淨增加623億元，另外對於政府高度重視的都更與危老重建政策性貸款，訂約額度亦達575億元新高。此外，依金管會公告資料，截至108年11月底止，台銀全部放款總餘額高達2兆7,155億元，位居全體金融機構之冠。

(中時 )