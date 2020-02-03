華南永昌投信董事長 呂金火代理 19:142020/02/03 工商 孫彬訓 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 華南金控公告，子公司華南永昌投信由呂金火代理董事長職務。 舊任者為華南永昌投信董事長林怡君，新任者為華南金控副總經理呂金火，異動原因為董事會選任，新任生效日期為2月3日，異動是依據華南永昌投信2月3日第10屆第4次臨時董事會議推選。 (工商 ) #華南永昌投信 #呂金火 #董事長 #華南金控 #異動 也許您會感興趣 推薦閱讀 抗疫出招－金控董座 看好科技業轉單效應 04:102020/01/30 金融．稅務 中鋼保全董事長葉竹修榮退 遺缺由總經理梁雅棠升任 18:102020/01/30 財經 不被恐懼籠罩 出版人：支持書展延期 19:122020/01/30 生活 創紀錄 福懋油許家將重掌經營權 04:092020/01/31 產業．科技 調查局人事異動 萬家佛出任副局長 21:302020/01/31 社會 陸股恐大跌 台股停看聽 04:092020/02/01 財經要聞 大老痛批門外漢：重防弊卻缺興利 04:092020/02/01 產業特刊 南市府小內閣3首長異動 蘇恩恩接新聞處長 18:322020/02/01 政治 人事異動站 1月17日至1月30日 04:092020/02/02 財經要聞 大成集團董事長 韓家宇：聚焦食品一條龍 擴大競爭優勢 04:102020/02/03 財經要聞 財經熱門新聞 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 明天…陸股會暴跌多少？專家洩恐怖數字 - 財經 陸股補跌釀股匯雙殺 新台幣貶至兩個月新低 - 財經 - 工商 外資賣超全部亞股 台股成最大提款機 - 財經 - 工商 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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