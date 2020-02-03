華南金控公告，子公司華南永昌投信由呂金火代理董事長職務。

舊任者為華南永昌投信董事長林怡君，新任者為華南金控副總經理呂金火，異動原因為董事會選任，新任生效日期為2月3日，異動是依據華南永昌投信2月3日第10屆第4次臨時董事會議推選。

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