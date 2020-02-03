彰銀法人董事李氏投資公司轉讓持股超過法定數 董事解任 19:152020/02/03 工商 孫彬訓 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 彰化銀行公告，因法人董事李氏投資股份有限公司，於任期中轉讓超過選任當時所持有的彰銀股份數額二分之一，因此董事乙職當然解任。 原法人董事李氏投資股份有限公司代表人為李世聰，原任期為2017年6月16日至2020年6月15日。 (工商 ) #法人董事 #李氏 #彰銀 #股份有限公司 #解任 也許您會感興趣 推薦閱讀 彰銀：行員挪用客戶款項 對客戶損害會全權負責 12:022020/01/30 財經 「抵死不說為何A錢」彰銀理專涉挪用數千萬 客戶怨：投資型保單也大虧 17:252020/01/30 財經 彰銀理專A錢 金管會：期間長達十年、金額達6300萬 20:122020/01/30 財經 棄守紙媒 巴菲特1.4億美元賣了 20:462020/01/30 財經 棄守紙媒 巴菲特1.4億美元賣了 04:092020/01/31 全球財經 公股買股10億 鎖定台灣50 04:092020/01/31 金融．稅務 涉案時間長達十年 彰銀理專A客戶6,300萬 04:092020/01/31 金融．稅務 《金融》彰銀理專監守自盜10年，涉挪用6300萬元資金 08:012020/01/31 財經 《金融股》彰銀拓數位客群，攜橘子支付攻電玩族 15:062020/01/31 財經 陸股2/3開市維穩？陸媒曝雙黃連口服液生產廠 08:392020/02/01 財經 財經熱門新聞 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 華爾街大空頭又來了 投資人小心上演崩跌慘劇？ - 財經 陸股補跌釀股匯雙殺 新台幣貶至兩個月新低 - 財經 - 工商 股市將重演SARS風暴？專家：緊盯這條線 - 財經 不堪亞馬遜競爭壓力 美零售商二次聲請破產 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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