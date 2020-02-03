彰化銀行公告，因法人董事李氏投資股份有限公司，於任期中轉讓超過選任當時所持有的彰銀股份數額二分之一，因此董事乙職當然解任。

原法人董事李氏投資股份有限公司代表人為李世聰，原任期為2017年6月16日至2020年6月15日。

(工商 )

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