陸防疫情 科創板在審企業更新財報中止審 19:142020/02/03 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸今（3）日晚間多家在科創板在審企業審核狀態已變更為「中止（財報更新）」。對此，陸媒報導指出，自2月3日起，科創板首次公開上市審核、上市公司重大資產重組審核及其他相關審核中發行人回复時限等規則規定的審核時限，以及發行人更新財務報告的時限，予以中止計算；具體恢復計算時間將根據疫情防控情況另行通知。 (工商 ) #科創板 #時限 #發行人 #計算 #更新 也許您會感興趣 推薦閱讀 鼠年報喜 兩岸發行套幣賀歲 04:092020/01/30 話題觀察 美國大學推武漢肺炎擴散地圖 即時更新追蹤案例 20:352020/02/02 國際 科創板開板以來首見跌停 7檔個股觸及20％跌幅上限 10:192020/02/03 財經 《台北股市》公發公司1月營運情況，申報期限延長至15日 15:232020/02/03 財經 只有999個 瑞士發行直徑0.3公分的愛因斯坦紀念金幣 16:482020/02/03 國際 金管會宣布1月份營運情形可延至2月15日前申報 17:232020/02/03 財經 財經熱門新聞 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 明天…陸股會暴跌多少？專家洩恐怖數字 - 財經 陸股補跌釀股匯雙殺 新台幣貶至兩個月新低 - 財經 - 工商 外資賣超全部亞股 台股成最大提款機 - 財經 - 工商 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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