大陸今（3）日晚間多家在科創板在審企業審核狀態已變更為「中止（財報更新）」。對此，陸媒報導指出，自2月3日起，科創板首次公開上市審核、上市公司重大資產重組審核及其他相關審核中發行人回复時限等規則規定的審核時限，以及發行人更新財務報告的時限，予以中止計算；具體恢復計算時間將根據疫情防控情況另行通知。

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