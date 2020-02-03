虐待動物是許多人不齒的行為，美國北卡羅萊納州一名男子偷走阿姨的愛犬，殘忍毆打、用刀刺殺，還用電鋸分屍成兩半，警方最後只找到半個狗遺體，兇嫌日前被控竊盜動物、虐待動物等重罪。
據《New York Post》報導，威爾遜郡（Wilson County）警方表示，一名女子報案，懷疑23歲姪子布盧克（Jonathan Maxey Bulluck Jr.）1月24日晚間到她家作客時，偷走她養的2歲獒犬泰格（Tigger），並且殘忍殺害牠。
警方隔天果然在羅賓斯路（Robbins Road）附近一處淺坑中找到泰格的半個遺體，調查發現，布盧克將狗毆打到失去知覺，用刀殺害牠，但因為遺體無法完全塞入他挖的淺坑，所以又用電鋸將狗分屍成兩半，行為相當殘忍。
警長伍德亞德（Calvin Woodard）表示「這是我所聽過最惡劣的虐待動物案件，這條狗所遭受的痛苦，就像是恐怖電影中所發生的事，整起事件令人髮指，希望受害家屬能早日獲得平靜與安慰。」
布盧克阿姨的鄰居們聽到此消息都感到相當震驚，另一名不具名的附近居民則表示「布盧克如此對待那隻狗，真不知道他會對我做些什麼」？
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(中時電子報)
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