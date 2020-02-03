繼去年11月倫敦橋驚傳恐攻之後，昨天倫敦南部鬧區又出現一起出獄恐怖分子持刀砍人的驚悚事件。強森政府誓言大幅調整遭定罪恐怖分子的出獄條件。

英國警方昨天下午2時左右在擠滿購物人潮的斯特里薩姆高路（Streatham High Road）開槍擊斃身穿仿自殺炸彈背心的兇嫌，確認身分是20歲男子艾曼（Sudesh Amman），一週前才剛出獄的伊斯蘭極端主義分子。

倫敦警察局表示，艾曼在特里薩姆高路上持刀砍傷3名路人，三人均無生命危險。

艾曼在2018年5月因為散播恐怖主義資料、收集有利恐怖攻擊的資訊等13項恐怖罪行入獄服刑，日前被提前釋放出獄，並接受電子監控，沒想到才出獄一週就又犯案。去年10月，另一名遭定罪的恐怖分子提早釋放出獄，在倫敦市中心的倫敦橋（London Bridge）附近持刀行兇，造成2死3傷，兇嫌當場遭警方擊斃。事後英國政府宣布，對犯下恐怖罪行的人判處更長的刑期、不准提早出獄，並在下一個財政年度增加反恐警察的預算。

只是政策永遠趕不上意外。英國首相強森昨天再次強調，政府會盡速對恐怖主義犯罪分子，在定罪後的相關處置，進行根本上的改革。

根據路透報導，艾曼2017年12月曾上傳伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）照片，還傳訊給兄弟「伊斯蘭國要留在這裡」。 巴格達迪去年10月在敘利亞被美國空襲擊斃。艾曼也形容少數族裔亞茲迪（Yazidi）女性是性奴，甚至宣稱可蘭經容許性侵她們，還在另一則訊息中鼓勵女友對父母斬首。

英國專家呼籲，應將潛在恐怖分子納入觀察名單，尤其近年潛在的攻擊者逐漸轉向孤狼型的單獨行動，防不勝防。

(中時 )