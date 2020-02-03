陸委會表示，滯留溫州的台商約百人。（陳人齊攝）

為防堵新型冠狀病毒疫情，大陸武漢及溫州接連封城，今晚首批武漢台商終於要包機回台。但有關滯留武漢、湖北的台商人數，以及搭乘包機返台的實際人數，中央流行疫情指揮中心卻相當低調，不願透露實際數字，陸委會則表示，目前有476名台商仍滯留武漢，在溫州的台商則約有百人。

陸委會處長蔡志儒表示，大陸方面昨表示有476名台商仍滯留武漢，但因部分台商、台幹本身在當地就有經濟、住宿等支持系統，有部分人員在過年後認為不見得要返台，所以統計數字都還在滾動當中，至於確切包機返台的人數，則需等到台陸雙方談妥返台模式後才能明確。

至於溫州昨天也宣佈風城，蔡志儒表示，初步掌握當地台商人數在70～100人之間，由於溫州是在過年後才被封城，加上多數台商是在當地有工作，過完年後才返回當地，因此是否有需要包機返台，還需再進行了解。

蔡志儒說，武漢是在春節前封城，因此有許多台商未回家過年，但因現在春節結束，台商之間對於是否要回台有不同意見，因此實際返台人數仍難以統計。

至於第二班武漢台商返台的包機何時啟航，以及是用我國籍航空或是陸籍航空，蔡志儒表示，台陸雙方都還在溝通中，若有進一步消息會再另行公布。

(中時 )