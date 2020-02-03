雲林虎尾科技大學3日和中興大學簽署技術合作協議書，就彼此的科技及農業相當交流支援，進行學術合作、教師合聘借調、研究發展、圖書資訊、智慧財產權等5項合作。

虎科大校長覺文郁、中興大學校長薛富盛代表簽約，覺文郁指出，該校深耕專業技術，連結國際企業，近年來更以服務中部地區機械產業人才培育為主軸，深受青睞，獲教育部指定駐點國立公共資訊圖書館，展現該校跨域創新教學成效及堅實研發技術能量。

覺文郁說，雲林是農業大縣，為培育農業人才，該校上學期成立農業科技系，興大培育很多農業人才，雙方合作整合兩校資源網絡，奠定人才、設備、技術及學術交流基礎，建立共同研究架構，成為各領域最佳人才搖籃，共創雙贏。

薛富盛指出，該校有百年歷史，9大學院有3大特色領域研究中心，包括前瞻植物生技研究、永續農業創新發展、鳥禽遺傳資源暨動物生技研究等，以農業科技基礎整合中部產官學資源，促進中科園區聚落發展，提供「興創基地」成立萌芽創投公司，是全國典範學校，帶領台灣綠色工程及精密機械產業發展，發展成為具特色的頂尖研究型大學。

(中時 )