東方航空安排的武漢台商包機，改為20：00起飛的航班。(取自東方航空官網)

武漢台商包機返台，原計劃3日由一班東方航空班機，載200多位台商返台，於18：50啟程，不過到了晚上班機異動，改成20：00起飛。

武漢台商今(3日)包機返台，中午原規劃搭乘東方航空MU8916航班，於晚上18：50從武漢天河機場起飛，21：25降落桃園機場。不過到了傍晚航班出現異動，據準備搭機的台商指出，改成東方航空MU9004班機，於20：00起飛，約22：20抵達桃園機場。

(旺報 )