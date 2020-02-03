武漢包機異動 改成22：20抵台 19:052020/02/03 旺報 陳君碩 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大批武漢台商及眷屬3日晚在武漢天河機場排隊辦理登機手續，準備返台。(武漢台商提供) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 東方航空安排的武漢台商包機，改為20：00起飛的航班。(取自東方航空官網) 武漢台商包機返台，原計劃3日由一班東方航空班機，載200多位台商返台，於18：50啟程，不過到了晚上班機異動，改成20：00起飛。 武漢台商今(3日)包機返台，中午原規劃搭乘東方航空MU8916航班，於晚上18：50從武漢天河機場起飛，21：25降落桃園機場。不過到了傍晚航班出現異動，據準備搭機的台商指出，改成東方航空MU9004班機，於20：00起飛，約22：20抵達桃園機場。 (旺報 ) #武漢包機 #武漢台商 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎衝擊經濟！台股開盤恐暴跌 公股行庫四大基金！千億銀彈上膛 國安基金備戰 04:102020/01/30 財經焦點 《電腦設備》順達科武漢肺炎無重大影響，以非IT產品助攻獲利 09:432020/01/30 財經 日本不像台灣關心武漢肺炎？網曝原因 09:522020/01/30 日常 《基金》武漢肺炎爆發，永豐1-3年美國公債ETF大漲逾13％ 10:002020/01/30 財經 2020武漢風暴》德漢莎航空全面停飛大陸 各國航空動態一覽 11:322020/01/30 國際 影／武漢肺炎口罩之亂 價格、數量行政院一次說清楚 11:472020/01/30 政治 那一夜 我從武漢連夜逃出 04:092020/01/31 焦點新聞 武漢妹被分手 男友：不想為愛丟命 19:202020/01/31 日常 武漢肺炎／8先知發現武漢肺炎卻遭訓誡 大嘆：若重視可能不會這麼嚴重 17:442020/02/01 兩岸 北京救市兩招出擊 陸股3大指數早盤跌勢收斂 09:332020/02/03 財經 兩岸熱門新聞 新型冠狀病毒肺炎 專家曝最危險的地方 - 時政 2020武漢風暴》美抗病毒特效藥 陸緊急啟動武漢肺炎臨床試驗 - 兩岸 抽中「生死籤」秒離職 香港醫護今罷工：政府逼上絕境 - 兩岸 2020武漢風暴》香港再關閉4聯外口岸 林鄭批醫護罷工不會得逞 - 兩岸 武漢肺炎／別再聚了！女子武漢返家後聚會 6親友中標 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。