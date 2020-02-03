周興哲3日出席Hit Fm電台活動，宣傳新專輯《小時候的我們》，提到初戀，周興哲說自己比較早熟，第一次談戀愛是在12歲，跟初戀女友會一起在圖書館看書，牽手送她回宿舍。被問到初吻，他笑說因為年輕害羞，跟女友面對面凝視了5分鐘卻遲遲不敢親，搞的氣氛變很僵，女友還問：「怎麼了嗎？」以為他要提分手，最後周興哲才鼓起勇氣親她。

提到過年，孝順的周興哲特別帶著家人到北海道，在年前來一個滑雪過年。春節時更和女友趙岱新甜蜜圍爐，周興哲更親自下廚做了香菇雞湯跟紅燒肉2道拿手好菜，至於女友評價如何？他直說：「當然好吃！比餐廳的好吃，這句話是我自己加的啦！」情人節將至，周興哲除了預告當天將會上線新歌〈受夠〉MV，也表示還沒有特別計畫，但有可能在家為女友煮一頓燭光晚餐，十分浪漫。

周興哲鼠年開工大吉，一旁還有財神爺幫加持。（圖／彭子桓攝）

周興哲透露從去年10月開始，每天至少三個行程、今年尾牙演出也接了18場，是他出道以來最多的一次，「快崩潰了，但繼續努力，非常感激。」近期因武漢肺炎疫情延燒，他在新加坡、澳門等多場活動也決定暫時延期，這陣子更會待在家好好的寫歌創作，少去人多的地方。

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(中時電子報)