蔡健雅今（3）日宣布將於5月9日帶著全新巡演《給世界最悠長的吻》，5度攻蛋。在首度曝光的主視覺中，蔡健雅以飛吻浪漫踢腿，將條紋長裙踢出美麗的大波浪，呈現出慵懶、放鬆和自在的氛圍，給予世界愛的愉快的情緒感覺。近期武漢肺炎肆虐，她表示：「這是需要靠我們大家一起團結的考驗，希望大家都能保持內心的正能量和理性，自己可以做的、防備的先做好，同時不忘為周遭的人著想。」

原本計畫至摩洛哥、巴黎旅行，並度過生日的蔡健雅，因為武漢肺炎爆發，讓同行好友建議將旅程延後，難得生日沒有出過慶祝，但她也表示非常時期必須照顧好自己、也才能進而照顧別人。也因此讓眾好友紛約慶生，讓她一連慶祝4天，「相當溫馨，也吃的很飽，感謝我的好友們。」蔡健雅更感謝辛苦的醫護人員：「也感謝那些在醫療一線的勇敢醫務人員！大家一起加油，我們一起戰勝這個病毒。」

這次拍攝演唱會主視覺，蔡健雅為了展現肢體的律動，在攝影師一聲令下，嘗試大動作的跳躍、踢腿，為求完美的她，前前後後左踢右跳不下上百次，隔天就立即「鐵腿」，還好貓女兒「舒碧」和貓兒子「嚕路」陪伴她，才能很快的恢復元氣。蔡健雅《給世界最悠長的吻》2020巡迴演唱會門票將於14日情人節中午11點準時開賣，詳情請洽拓元售票系統。

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(中時電子報)