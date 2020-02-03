為了預防新型冠狀病毒，韓國空軍的黑鷹特技飛行隊，退出了即將到來的2020年新加坡航展。

防衛世界(Defense World)報導，特技隊週一發布新聞稿表示「退出是不得已的，這是防止新型冠狀病毒傳播，並保證特技隊人員的健康與安全。」

這可能不是唯一退出新加坡航展的單位，據報導，著名飛機機製造商德事隆集團(Textron )和通用動力的灣流部門(Gulfstream Aerospace Corporation)在內的航空公司也可能退出該活動，這兩家公司主要負責商務飛機的製造與銷售。

迄今為止，全球已報告超過17200例冠狀病毒感染病例，其中中國大陸的死亡病例有360例。韓國則有15例確診病例，所幸還沒有死亡病例。另外，韓國軍方還沒有出現可疑或確診的病例。

Korean Air Force Black Eagles Tear Up the Skies in T-50s – AINtv Express

新加坡航展是兩年一次，號稱東南亞最大的航空展，預計將匯聚來自50個國家、1000多家公司、55,000名參與者加入，是亞洲重要的航空盛會。

韓國黑鷹飛行表演隊，原名第239號特技飛行中隊 ，於1967年成立，當時使用的是F-5A戰機，定名為「黑鷹」，然而到了1978年，由於F-5A戰機老化，也沒找到後續機種，飛行隊解編，到了1994年12月12日，再次成立特別中隊，使用西斯納A-37B蜻蜓式教練機為表演機，然而到了2007年再次解編，是為了換裝韓國自製的T-50噴射教練機。2009年，換裝T-50黑鷹表演隊重新登場，機隊數量擴充到8架，使飛行表演的項目更精彩。

(中時電子報)