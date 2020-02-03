配音作品眾多的森田成一（右），此次打扮成《王者天下》裡的主角「信」，與扮演聖鬥士星矢的Coser夏侯橘助（中）相見歡，《coscosplayplay》主持人小林劍道（左）被兩人活潑的互動逗得哈哈大笑。（黃世騏攝）

日本最大Cosplay專門節目《coscosplayplay》二度訪台，再度體會到台灣漫迷的熱情。（黃世麒攝）

曾於2017年漫博登台的日本最大Cosplay專門節目《coscosplayplay》，今日二度訪台，在《死神》中演繹主角「黑崎一護」的人氣聲優森田成一也來到現場，在台北國際動漫節中廣邀台灣Coser，錄製台灣Cosplay文化特別節目。主持人小林劍道表示，每到動漫節、漫博會場，都能發現許多台灣Coser比日本人更熟悉日本動漫，大讚「非常厲害」。

小林劍道表示，「日本對於Cosplay文化多少抱有『太過個人色彩』的感覺，但Cosplay卻風行於台灣，在一般人眼中是滿OK的活動，到台灣舉辦活動很開心，希望能推廣日本動漫。」

在熱血動漫《王者天下》中，為主角「信」配音的森田成一，此回穿上了信的服裝帥氣登場。喜愛Cosplay的森田成一，曾多次親自扮裝為配音角色，他表示，以Cosplay演繹配音角色，總能與角色融為一體，也能盡情發揮，彷彿自己與角色並無二別。

森田成一自2001年擔任聲優，成為聲優前的主要工作是演員，演員資歷也幫助他更能融入配音角色，曾演繹《聖鬥士星矢》中的天馬座星矢、《棒球大聯盟》中的佐藤壽也及《七龍珠超》中的維斯，配音作品多元豐富。在今日的舞台上也不時表演不同角色的名台詞，一下成了嗓音慵懶的維斯，一下又化作熱血十足的天馬作星矢，讓觀眾拍手叫好。

在登台的十位台灣Coser中，也有不少為了森田成一慕名而來的粉絲，如一位扮裝為黑崎一護的Coser洛飛表示，看到森田成一非常感動，森田成一也大方為洛飛配音，與洛飛一同舞劍，喊出黑崎一護的經典招式「卍解」，氣氛熱鬧。

《coscosplayplay》自2008年於日本富士電視台播出，小林劍道與偶像演員、聲優、Coser會各自扮裝，推廣Cosplay文化。在2017年除造訪台灣漫博外，也曾於平溪、九份錄製節目。此回訪台的來賓除了小林劍道、森田成一外，還有Cosplay交流網站Cure WorldCosplay管理員乾辰巳及日本知名平面模特RaMu。

乾辰巳表示，推動Cosplay十餘年，初衷是想推廣日本文化，對Cosplay文化在全球日漸盛行很感動，「在只有DVD的年代，很難推廣日本動漫衍生的Cosplay文化，但有了網路，世界各地的人能很快看到最新作品，讓國外與日本差距越拉越小，現在即使是地球對面的國家，如巴西、智利，都能看到當紅的《鬼滅之刃》。」

(中時 )