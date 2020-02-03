為防止新型冠狀病毒感染的肺炎疫情擴散，日本各行業紛紛採取措施減少與客人的接觸，例如推遲偶像握手會、化妝品店停止為顧客化妝。

共同社報導，東京迪士尼樂園（TDL）和東京迪士尼海洋（TDS）運營方東方樂園公司（千葉縣浦安市）1月31日決定現階段減少部分角色人偶與遊客的接觸機會。據悉，園方將避免使其停留在同一地點。

從車站通往迪士尼樂園的步行橋上2日豎立起告示牌，呼籲遊客使用園內放置的消毒液。埼玉縣高一學生正岡春菜（16歲）表示，在迪士尼海洋裡與角色人偶的遊客排起長隊。她說，「遊樂設施的引導人員戴著口罩讓人吃驚」。

偶像團體「AKB48」1月30日宣佈推遲原定2月1日在大阪市舉行的握手會。所屬唱片公司稱，「首要考慮的是賓客和團體成員的健康管理」。傑尼斯事務所下屬團體也推遲了原定2～3月在各地舉行的活動。

化妝品巨頭高絲(KOSE)1月31日宣佈，部分店舖暫停由員工直接接觸顧客肌膚的化妝等服務。員工接待顧客前後將對手部進行消毒並戴口罩。

可以近距離看到秋田犬的觀光設施「秋田犬之鄉」（秋田縣大館市）1月30日起禁止與犬隻接觸。負責人一臉困惑地說，「因為不清楚狗是否可能感染。」

(中時 )